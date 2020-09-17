С 21 сентября службы доставки прекращают заниматься сортировкой посылок

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С 21 сентября сотрудники служб доставки прекращают заниматься сортировкой посылок. Об этом сообщил в четверг профсоюз курьеров, подведя итоги трёхдневного голосования. За отказ от сортировки проголосовали 95,5% из порядка 4.300 работников служб доставки, принявших участие в голосовании. Профсоюз потребовал, чтобы логистические компании увеличили количество сортировщиков посылок, а в периоды дополнительной нагрузки перед национальными праздниками нанимали дополнительных сортировщиков. Перед предстоящим осенним праздником урожая и поминовения предков Чхусок ожидается не менее чем 30-процентрный рост объёма заказов по сравнению с прошлым годом. Учитывая отказ курьеров от сортировки посылок, срок доставки может существенно увеличиться. Сотрудники служб доставки обычно сами сортируют посылки перед тем, как загрузить их в автомобили, не получая за это денег. Эта работа занимает несколько часов, в результате чего рабочий день курьеров часто длится 16 часов и более.