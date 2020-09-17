На рынке ценных бумаг высокая активность частных инвесторов

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С начала года на южнокорейском рынке ценных бумаг объём чистых покупок акций индивидуальными инвесторами достиг 47 млрд 600 млн долларов. Об этом сообщили 17 сентября на Корейской бирже. По данным Корейской финансово-инвестиционной ассоциации, депозитные вклады южнокорейских индивидуальных инвесторов, по состоянию на 15 сентября, составили 48 млрд 200 млн долларов. Это почти на 25 млрд долларов больше, чем в конце прошлого года. Одновременно отмечен рост интереса отечественных частных инвесторов к иностранным ценным бумагам. По данным Корейского депозитария ценных бумаг, с начала года по 14 сентября чистая скупка частными лицами иностранных акций составила 13 млрд 570 млн долларов. В период с 2017 по 2019 год показатель держался на уровне от 1,4 до 2,5 млрд долларов. Если сложить сумму чистых покупок акций на внутреннем и внешнем рынках, а также инвестиционных депозитов, то в этом году частные инвесторы вложили в рынок около 100 трлн вон (85 млрд долларов). Во многом такая активность связана с ожиданиями появления в конце года вакцины от COVID-19. Если они не подтвердятся, то ситуация на рынке может измениться.