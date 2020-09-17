Несмотря на дружеские жесты Сеула, Токио остаётся на прежних позициях

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В своём поздравительном письме новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга президент РК Мун Чжэ Ин выразил готовность к совместной работе ради дальнейшего развития отношений между двумя странами. Он предложил премьер-министру и новому правительству Японии совместно преодолеть проблемы прошлого. Однако представители официального Токио подтвердили, что они остаются на прежних позициях. Отвечая на пресс-конференции в среду на вопрос о компенсациях корейским жертвам принудительного труда во время Второй мировой войны, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сказал, что южнокорейская сторона нарушает международное право. Это означает, что политика нового премьера ничем не отличается от политики его предшественника Синдзо Абэ. Другими словами, не будет никаких сдвигов до тех пор, пока Сеул не откажется от конфискации активов японских компаний в счёт компенсации жертвам. Сам Ёсихидэ Суга, обозначая свои внешнеполитические ориентиры, заявил, что будет уделять приоритетное внимание альянсу с США. Кроме того, он выразил желание поддерживать стабильные отношения с Китаем и Россией, не упомянув РК.