Марк Нэппер: РК, США и Япония должны вместе защищать ценности демократии

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РК, США и Япония должны сотрудничать для защиты ценностей, которым угрожает Китай. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Марк Нэппер, выступая 17 сентября на Всемирном форуме знаний. Он сказал, что для США очень важным является поддержание тесных и конструктивных отношений между близкими союзниками – РК и Японией. Нэппер отметил, что Соглашение о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) между двумя странами играет важнейшую роль в совместных возможностях РК, США и Японии по противодействию угрозам. Поэтому Сеул и Токио должны найти пути разрешения исторических споров, - добавил представитель госдепа. Он также упомянул Китай, отметив, что в Индо-Тихоокеанском регионе ценности свободы и демократии находятся под угрозой. Нэппер сказал, что государства, дорожащие вышеуказанными ценностями, должны обратить внимание на активность Коммунистической партии Китая.