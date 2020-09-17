Президент РК встретился с экс-премьер-министром Великобритании

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16 сентября президент РК Мун Чжэ Ин встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая прибыла в Сеул для участия во Всемирном форуме знаний. Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между двумя странами. Мун Чжэ Ин выразил благодарность за видеообращение, которое направили королева Елизавета и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны. Мун Чжэ Ин выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Великобританией. Тереза Мэй высоко оценила южнокорейский опыт в сдерживании COVID-19. Она выразила уверенность в том, что две страны смогут сыграть важную роль в реагировании на изменения климата, отметив, что в следующем году в Сеуле состоится Второй саммит партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), а в Лондоне – 26-я Конференция ООН по изменению климата.