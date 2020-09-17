16 дней подряд в РК менее 200 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 17 сентября в стране зарегистрированы 126 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 22.783. В столичном регионе выявлены 89 новых случаев заражения: 46 – в Сеуле, 37 – в провинции Кёнгидо, 6 – в Инчхоне. В провинциях Чолла-Намдо и Канвондо городах Сэчжоне, Кванчжу и Ульсане нулевые показатели, в остальных регионах страны от двух до восьми заболевших. 2 случая заболевания выявлены при въезде в страну. За последние две недели в 26,4% случаев не удалось установить источник заражения. Число умерших увеличилось на 5 человек, составив 377 человек. 228 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 19.771 человек. Проходят лечение 2.635 человек, состояние 150 из них оценивается медками как тяжёлое.