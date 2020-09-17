Парламентский комитет обсуждает четвёртый дополнительный бюджет

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Специальный бюджетный комитет Национального собрания РК проводит в пятницу слушания по проекту четвёртого дополнительного бюджета, размер которого составляет 7 трлн 800 млрд вон (5 млрд 700 млн долларов). Бюджет направлен на оказание помощи мелким предпринимателям, в первую очередь мелким торговцам, пострадавшим из-за карантинных мер, которые введены в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Средства должны также пойти на сохранение рабочих мест, экстренную помощь временным работникам и самозанятым, а также на выплату пособий семьям с детьми. Политические партии не могут договориться по одному из пунктов дополнительного бюджета. Правящая Демократическая партия Тобуро предлагает выделить по 20 тыс. вон (17 долларов) в качестве единовременной помощи всем гражданам страны старше 13 лет на оплату услуг связи. Оппозиционная партия Народная сила настаивает на том, чтобы потратить эти деньги на бесплатную вакцинацию всего населения от гриппа. Напряжённая дискуссия идёт также вокруг выпуска государственных облигаций, за счёт которых панируется покрыть дополнительные бюджетные затраты. Голосование по законопроекту о дополнительном бюджете на пленарном заседании Национального собрания запланировано на 22 сентября.