Правительство призывает отказаться от поездок в праздник Чхусок

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Хотя прошло больше месяца с тех пор, как по всей стране начал действовать второй уровень социального дистанцирования, число новых случаев COVID-19 не опускается ниже ста. В этой связи правительство в очередной раз призвало население отказаться от традиционных поездок в родные места в период осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок с 30 сентября по 4 октября. Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн опроверг утверждения о том, что правительство манипулирует результатами тестов на COVID-19, сообщая о большом количестве заражённых, чтобы отговорить людей от участия в антиправительственных митингах. Глава правительства уверяет, что такие утверждения не соответствуют действительности. Телерадиокомпания KBS готовит видеоролик с советами, как лучше отметить праздник. Карантинные власти отмечают сокращение поездок в столичном регионе.