Корейская биржа завершила неделю небольшим подъёмом

Photo : YONHAP News

Главный индекс Корейской биржи KOSPI вырос в пятницу на 6,23 пункта, или 0,26%, составив 2.412,40 пункта. Объём торгов был умеренным. Продано около 744 млн акций на сумму 13 трлн 700 млрд вон (11 млрд 800 млн долларов). После падения на 1,22% в четверг KOSPI в течение дня колебался на уровне 2.400 пунктов. Настроения инвесторов разделились из-за опасений по поводу оценки технологических показателей, вызванных падением Nasdaq на 1,27%. KOSPI поддержали активные покупки акций химических и технологических компаний. Акции компаний с большой капитализацией подорожали, в то время как акции автомобильного сектора подешевели. Так, акции LG Chem подорожали на 3,26%, Samsung Biologics - на 0,13%, SK hynix -на 1,82%. Акции Hyundai Motor потеряли 1,63%, Kia Motors - 1,44%, Hyundai Mobis - 0,83%, Samsung Electronics - 0,34%. Курс национальной валюты составил 1160,3 воны за доллар, что на 14,1 воны больше, чем на закрытии предыдущей сессии. Доллар подешевел до уровня 1.160 вон впервые с конца января.