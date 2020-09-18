Исполнилась вторая годовщина Пхеньянской декларации

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19 сентября исполнилось два года Пхеньянской декларации, которая была подписана в ходе межкорейского саммита, проходившего с 18 по 20 сентября 2018 года в столице КНДР. Далеко не все договорённости, зафиксированные в документе, были выполнены. Тем не менее, достигнут определённый прогресс в плане совместной безопасности: в демилитаризованной зоне частично убраны посты охраны, начаты совместные поиски останков солдат, погибших в период Корейской войны. Однако после того, как второй северокорейско-американский саммит, состоявшийся в прошлом году в Ханое, оказался безрезультатным, межкорейские договорённости перестали выполняться. В конце концов северокорейская сторона уничтожила пункт оперативной связи в Кэсоне в качестве ответной меры на отправку на её территорию пропагандистских листовок с Юга. В своём заявлении, опубликованном 19 сентября в социальных сетях, президент РК Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что «часы межкорейских отношений будут вновь запущены». Он назвал начало выполнения договорённостей в военной области «ценным прогрессом», подчеркнув, что «семена, посеянные в Пхеньяне, Пханмунчжоме и во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, должны вырасти в большие деревья». 19 сентября министр обороны РК Со Ук посетил место раскопок в демилитаризованной зоне, где заявил о важности соблюдения Пхеньянской декларации. Между тем, северокорейские СМИ не опубликовали никаких сообщений по поводу второй годовщины Пхеньянской декларации, а призыв Сеула к диалогу уже три месяца остаётся без ответа.