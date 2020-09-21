В преддверии праздника Чхусок усиливаются меры профилактики COVID-19

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Ожидается, что в период выходных по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок с 30 сентября по 4 октября более 27 млн южнокорейцев отправятся в поездки на малую родину или на отдых. В этой связи правительство подготовило меры обеспечения эпидемиологической безопасности на дорогах. Ожидаемый объём поездок по стране составит 4 млн 600 тыс. человек в сутки. Это на 28,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тем не менее, существуют серьёзные опасения по поводу новых вспышек COVID-19. Представленные властями меры разрешают заведениям общепита в местах отдыха вдоль скоростных дорог работать только на вынос. Все посетители должны фиксироваться через специальный QR-код. В таких местах увеличивается численность персонала, который будет следить за соблюдением профилактических правил. Кроме того, там устанавливаются дополнительные туалеты, чтобы избежать скопления людей. Как сообщалось ранее, дорожные сборы во время праздника сохранятся. Полученный таким образом доход пойдёт на противоэпидемические нужды. Будут усилены меры дезинфекции общественного транспорта. Рекомендуется на 50% ограничить продажи билетов на автобусы и самолёты. Ранее правительство неоднократно призывало граждан воздержаться от поездок и провести праздник дома.