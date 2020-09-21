Начальником штаба сухопутных сил назначен генерал Нам Ён Син

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Генерал Нам Ён Син, командующий наземными операциями, назначен начальником штаба сухопутных сил, сообщили в понедельник в министерстве обороны. Он сменит на этом посту генерала Со Ука, занявшего на прошлой неделе пост министра обороны. 58-летний Нам Ён Син занимал ключевые должности в вооружённых силах, в том числе, возглавлял Командование обеспечения безопасности обороны и Командование специальных операций. Являясь экспертом в области полевых операций и подготовки военных кадров, он обладает выдающимися способностями в вопросах управления,- говорится в сообщении минобороны. Одновременно генерал-лейтенант Ли Сон Ён, начальник управления стратегического планирования Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, назначен начальником штаба военно-воздушных сил. Новые военачальники будут официально назначены президентом страны после того, как во вторник их утвердит кабинет министров.