Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

У России нет данных о подготовке Пхеньяна к запуску БРПЛ

Write: 2020-09-21 13:36:26Update: 2020-09-21 13:36:54

У России нет данных о подготовке Пхеньяна к запуску БРПЛ

Photo : YONHAP News

Россия не располагает данными, свидетельствующими о том, что Северная Корея готовится к испытанию баллистической ракеты, запускаемой с подводных лодок (БРПЛ). Об этом заявил в субботу в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв. Он подчеркнул, что к столь деликатным вопросам надо подходить с осторожностью. В целом понятно, что возможные резкие шаги Северной Кореи осложнят ситуацию. В прошлом они не раз приводили к усилению санкций. Российский дипломат особо подчеркнул, что региональная безопасность, безусловно, волнующая и Россию, зависит не только от действий Пхеньяна, поэтому Россия призывает все заинтересованные стороны руководствоваться в первую очередь интересами мира и стабильности, демонстрировать максимально ответственное поведение. Нынешнее относительное затишье вокруг Корейского полуострова не должно «ставить на паузу многостороннюю дипломатию».
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >