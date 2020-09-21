У России нет данных о подготовке Пхеньяна к запуску БРПЛ

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Россия не располагает данными, свидетельствующими о том, что Северная Корея готовится к испытанию баллистической ракеты, запускаемой с подводных лодок (БРПЛ). Об этом заявил в субботу в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв. Он подчеркнул, что к столь деликатным вопросам надо подходить с осторожностью. В целом понятно, что возможные резкие шаги Северной Кореи осложнят ситуацию. В прошлом они не раз приводили к усилению санкций. Российский дипломат особо подчеркнул, что региональная безопасность, безусловно, волнующая и Россию, зависит не только от действий Пхеньяна, поэтому Россия призывает все заинтересованные стороны руководствоваться в первую очередь интересами мира и стабильности, демонстрировать максимально ответственное поведение. Нынешнее относительное затишье вокруг Корейского полуострова не должно «ставить на паузу многостороннюю дипломатию».