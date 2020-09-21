Бюджетный комитет проводит окончательное обсуждение четвёртого дополнительного бюджета

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Специальный бюджетный комитет Национального собрания РК проводит в понедельник окончательное обсуждение проекта четвёртого дополнительного бюджета, размер которого составляет 7 трлн 800 млрд вон (5 млрд 700 млн долларов). Бюджет направлен на оказание помощи мелким предпринимателям, пострадавшим из-за карантинных мер, которые введены в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Ряд пунктов вызывают разногласия политических партий. Правящая Демократическая партия Тобуро предлагает выделить по 20 тыс. вон (17 долларов) в качестве единовременной помощи всем гражданам страны старше 13 лет на оплату услуг связи. Оппозиционная партия Народная сила настаивает на том, чтобы потратить эти деньги на бесплатную вакцинацию всего населения от гриппа. Оппозиция также требует, чтобы единовременное пособие в размере 200 тыс. вон (170 долларов) семьям, имеющим детей дошкольного возраста и учеников начальных школ, было выплачено также семьям с детьми-учениками средних и старших школ. Она настаивает также на том, чтобы водители частных такси были включены в категорию самозанятых и получили пособия в размере 1 млн вон (850 долларов). Голосование по законопроекту о дополнительном бюджете на пленарном заседании Национального собрания запланировано на 22 сентября.