Название «Японское море» может быть заменено цифрами

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В ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной гидрографической организации (МГО), которая состоится 16 ноября в формате видеоконференции, для обозначения водного пространства между Корейским полуостровом и Японскими островами может быть утверждено название в виде чисел. Об этом сообщили в понедельник в МИД РК. В ходе сессии генеральный секретарь МГО обнародует результаты консультаций по подготовке нового издания атласа «Границы морей и океанов», который является критерием для публикации морских карт. С момента первой публикации атласа в 1929 году до третьего издания в 1953 году рассматриваемое водное пространство именовалось «Японским морем». В 1997 году правительство РК предложило двойное обозначение «Восточное/Японское море». На 19-й генеральной ассамблее МГО, которая состоялась в апреле 2017 года, было принято решение провести неофициальные консультации между заинтересованными сторонами по этому предложению. Но две Кореи и Япония не смогли прийти к соглашению. В этой связи МГО предложила дать морю новое имя в форме чисел. Если данное предложение, за которое выступает большинство стран-участниц МГО, будет принято, названия «Восточное море» и «Японское море» больше не будут использоваться.