Органы здравоохранения просят граждан избегать массовых мероприятий

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Хотя два дня подряд в РК фиксируются менее ста новых случаев COVID-19, большинство заболевших обнаруживаются в столичном регионе. Кроме того, сохраняется опасность роста групповых инфекций. В этой ситуации органы здравоохранения предупреждают о риске проведения различных рекламных акций, в частности, по продаже жилья, учитывая высокий процент пожилых людей среди их участников. Населению страны, в первую очередь, пожилым людям, рекомендовано избегать посещения массовых мероприятий, чтобы снизить вероятность заражения. Основная задача на ближайшее время – сохранить рост заболеваемости на стабильном уровне. Между тем, вызывает беспокойство относительно высокий уровень бронирования гостиниц во время предстоящего осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок с 30 сентября по 4 октября. Поэтому ко всем гражданам обращён призыв воздержаться от поездок и посещения туристических мест. С 28 сентября по 11 октября будет объявлен особый карантинный период. В ближайшее время начнётся информационная кампания, в ходе которой с помощью аудиовизуального и цифрового контента население страны будут призывать не совершать поездки.