Президент РК призвал страны ООН сотрудничать в борьбе с COVID-19

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«Единство, солидарность и сотрудничество» являются ключом к победе над глобальной пандемией COVID-19. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в видеообращении, которое транслировалось в понедельник на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённом 75-летию организации. Он выступал в качестве лидера страны, возглавляющей группу из пяти держав «средней силы», получившую название МИКТА. Кроме РК, в неё входят Мексика, Индонезия, Турция и Австралия. Южнокорейский лидер отметил необходимость обеспечения равноправного доступа к вакцинам и лекарственным препаратам, чтобы ими могли воспользоваться развивающиеся страны. Он напомнил, что в РК расположена штаб-квартира Международного института вакцин, которому правительство страны оказывает всестороннюю поддержку. Мун Чжэ Ин также отметил важность восстановления экономики после пандемии. Он выразил надежду на то, что многие страны захотят присоединиться к предложенному Сеулом «новому зелёному курсу», который направлен на решение проблем изменения климата и экономического неравенства.