14 стран призвали к справедливому распределению вакцин против COVID-19

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14 стран, включая РК, Австралию, Канаду, Сингапур, Швейцарию и Японию, а также Европейский Союз выступили в понедельник с совместным заявлением, в котором призвали к «достаточному и справедливому» распространению во всём мире вакцин против COVID-19. Заявление друзей Фонда глобального доступа к вакцинам (COVAX) стало частью продолжающихся международных усилий по запуску многосторонней платформы, направленной на обеспечение безопасного и справедливого доступа к вакцинам COVID-19 и их распространения. COVAX - многосторонняя инициатива, направленная на обеспечение доступности вакцин, наряду с Альянсом по вакцинам (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). 14 стран-авторов заявления сформировали консультативную группу «Друзья», чтобы облегчить запуск COVAX в качестве многосторонней платформы. Одна из ключевых целей фонда COVAX - обеспечить к 2021 году 2 млрд доз безопасных и эффективных вакцин против COVID-19.