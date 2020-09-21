Дополнительный бюджет поможет мелким предпринимателям

Photo : YONHAP News

Четвёртый дополнительный бюджет станет «долгожданным дождём» для мелких предпринимателей, который поможет им преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19. Об этом заявил во вторник в интервью Yonhap News TV вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Он отметил, что «правительство активно приняло смелые меры по преодолению экономического кризиса». Заявление прозвучало непосредственно перед тем, как на пленарном заседании Национального собрания должно пройти голосование по проекту дополнительного бюджета. Хон Нам Ги напомнил, что 22 сентября – это крайний срок для его принятия, чтобы у правительства появилась возможность предоставить помощь мелким предпринимателям до осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который начнётся 30 сентября. Четвёртый дополнительный бюджет в размере 7 трлн 800 млрд вон (6 млрд 600 млн долларов) направлен на то, чтобы помочь мелким предпринимателям и самозанятым смягчить экономические последствия пандемии COVID-19.