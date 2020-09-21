РК и Турция развивают экономическое сотрудничество

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Южнокорейские и турецкие предприниматели активизируют сотрудничество в условиях пандемии COVID-19. Такая договорённость была достигнута 22 сентября в ходе двустороннего бизнес-форума, прошедшего в формате видеоконференции. С южнокорейской стороны в нём приняли участие представители Торгово-промышленной палаты, а также министерства промышленности, торговли и энергетики, а с турецкой стороны - министерства торговли и Комитета внешнеэкономических связей. За мероприятием наблюдали около 300 представителей крупных компаний двух стран. В ходе состоявшегося в июне телефонного разговора президенты РК и Турции сошлись во мнении о необходимости тесного экономического сотрудничества в целях подготовки к посткоронавирусной эпохе. Турецкая сторона призывает южнокорейские деловые круги увеличить инвестиции. Этот призыв объясняется тем, что после вступления в силу в 2013 году двустороннего соглашения о свободной торговле дефицит торгового баланса Турции по отношению к РК составляет 4-5 млрд долларов. Министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо предложил активно развивать сотрудничество в рамках «Нового курса», инициированного правительством страны.