Программа бесплатных прививок от гриппа временно приостановлена

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Программа бесплатных прививок от гриппа, объявленная правительством РК, временно приостановлена в отношении детей от 13 до 18 лет. Данное решение принято во вторник из-за нарушений условий хранения вакцины, что привело к её нехватке. Проверка, проведённая Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний показала, что около 5 млн доз вакцины хранились при комнатной температуре, в то время как они должны были храниться в холодильнике. Между тем, воздействие комнатной температуры может привести к снижению эффективности вакцины и повышению риска заболеваний, которые должна предотвратить вакцина. Программа бесплатных прививок должна охватить детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, беременных женщин и пожилых людей старше 62 лет. Это примерно 19 млн человек или 37% населения страны. Органы здравоохранения настаивают на том, чтобы прививки от гриппа были сделаны всему населению страны, поскольку симптомы гриппа и COVID-19 похожи: кашель, боль в горле и лихорадка.