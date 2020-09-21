В РК три дня подряд менее ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 21 сентября в стране зарегистрирован 61 новый случай COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 23.106. Таким образом, три дня подряд фиксируются менее ста новых случаев заболевания: 19 сентября их было 82, 20 сентября – 70. Кроме того, это самый низкий показатель с 13 августа. В столичном регионе выявлены 43 новых случая заражения: 21 – в Сеуле, 20 – в провинции Кёнгидо, 2 – в Инчхоне. В провинциях Чолла-Намдо, Чолла-Пукто, Чхунчхон-Намдо и Чечжудо, городах Кванчжу, Тэчжоне и Тэгу нулевые показатели, в остальных регионах страны от одного до четырёх заболевших. 2 случая заболевания выявлены при въезде в страну. Число умерших увеличилось на трёх человек, составив 388 человек. Уровень смертности - 1,68%. 193 человека завершили лечение, а общее число вылечившихся - 20.441 человек. Это более 88% заболевших. Проходят лечение 2.277 человек.