Президент РФ предложил бесплатно поставить сотрудникам ООН вакцину от COVID-19

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Россия готова бесплатно предоставить вакцину от COVID-19 для добровольной вакцинации сотрудников ООН и её подразделений. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во вторник в видеообращении к участникам 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он отметил, что подобные обращения поступали от коллег из ООН, и Россия не останется безучастной. По его словам, в ближайшем будущем вакцина от коронавируса должна стать доступной во всех странах мира. В этом плане Россия готова к сотрудничеству с другими государствами и международными организациями. Владимир Путин в своём видеообращении упомянул о Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США, срок которого истекает в феврале 2021 года. Российский президент назвал продление данного договора первостепенной задачей для Москвы и Вашингтона. Владимир Путин также отметил, что Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе и на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.