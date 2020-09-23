РК поможет АСЕАН в подготовке специалистов по стихийным бедствиям

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22 сентября представительство РК в АСЕАН совместно с Координационным центром АСЕАН по гуманитарной помощи провело церемонию начала программы стандартизации в сфере управления стихийными бедствиями в регионе и сертификации профильных специалистов. Ранее, в ноябре прошлого года, стороны заключили меморандум о взаимопонимании в противодействии стихийным бедствиям в ходе специального саммита РК-АСЕАН. Координационный центр АСЕАН по гуманитарной помощи был учреждён в 2011 году. Его штаб-квартира находится в Джакарте. РК на протяжении всего времени принимала активное участие в ликвидации последствий природных катаклизмов в странах АСЕАН, предоставляя своих спасателей и гуманитарную помощь. На этот раз Сеул в течение трёх лет намерен выделить центру 3 млн 350 тыс. долларов через фонд сотрудничества РК и АСЕАН. На эти средства планируется разработать критерии стандартизации и сертификации экспертов по борьбе со стихийными бедствиями и начать подготовку профильных специалистов.