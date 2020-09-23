Кабинет министров утвердил четвёртый дополнительный бюджет

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23 сентября кабинет министров РК утвердил проект четвёртого дополнительного бюджета в размере 7 трлн 800 млрд вон (5 млрд 700 млн долларов). Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн обратился к заинтересованным ведомствам с просьбой сконцентрировать все усилия на скорейшем распределении финансовой помощи. Ранее, поздно ночью 22 сентября, в Национальном собрании состоялось пленарное заседание, на котором проект был одобрен. До этого политическим партиям удалось преодолеть разногласия по проекту. В итоге единовременное частичное возмещение расходов на услуги связи в размере 20 тыс. вон (17 долларов) получат граждане в возрасте от 16 до 34 лет, а также лица старше 65 лет. Ранее правящие силы настаивали на предоставлении такой помощи всем гражданам страны старше 13 лет. Сэкономленные средства будут использованы для проведения бесплатной вакцинации от гриппа социально незащищённых категорий населения (1 млн 50 тыс. человек). Единовременные выплаты пособий по уходу за воспитанниками детских садов и учениками начальных школ охватят также учеников средних школ. Водители такси получат по 1 млн вон (859 долларов). Власти планируют завершить большую часть выплат до начала осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который начинается 30 сентября.