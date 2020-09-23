В РК зафиксировано более ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 22 сентября в стране зарегистрировано 110 новых случаев COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса составило 23.216. Впервые за последние дни было зафиксировано более ста новых случаев заболевания: 19 сентября их было 82, 20 сентября – 70, 21 сентября – 61. В столичном регионе выявлены 75 новых случаев заражения: 40 – в Сеуле, 30 – в провинции Кёнгидо, 5 – в Инчхоне. 7 случаев зафиксировано в Пусане, 6 - в провинции Кёнсан-Пукто, 5 – в провинции Чхунчхон-Намдо, 3 – в Тэгу. По 2 случая - в городах Ульсан, Кванчжу и провинции Чхунчхон-Пукто, по 1 – в провинциях Канвондо и Чолла-Пукто. 6 случаев заболевания выявлены при въезде в страну. Число умерших осталось без изменений, составив 388 человек. 209 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся 20.650. Проходят лечение 2.178 человек. Между тем, премьер-министр страны Чон Сэ Гюн отметил, что предстоящие выходные по случаю осеннего праздника Чхусок станут самым важным фактором в борьбе с COVID-19. В мэрии Сеула определили 1.500 больниц и 3.900 аптек, которые будут работать в период выходных. В это время будут приняты меры по усилению эпидемического контроля в местах массового скопления людей.