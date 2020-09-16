Госсекретарь США может посетить РК в начале октября

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Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Сеул в начале октября сразу после праздника Чхусок. По сообщениям правительственных и дипломатических источников, внешнеполитические ведомства двух стран согласовывают точные сроки и формат визита. В качестве самой вероятной даты называется 7 октября. По предварительным данным, Помпео проведёт в РК два дня. При этом он будет освобождён от двухнедельного карантина. Высока вероятность того, что госсекретарь встретится с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Сразу после визита в Сеул Майкл Помпео посетит Японию, где встретится с новым премьер-министром Ёсихидэ Суга. Отмечается, что целью предстоящего визита, который состоится в преддверии президентских выборов в США, является выражение благодарности южнокорейскому правительству за дипломатическое сотрудничество, а также обсуждение текущих вопросов южнокорейско-американского альянса. Ожидается, что в условиях обострения конфликта между США и Китаем Майкл Помпео подчеркнёт важность трёхстороннего союза США, РК и Японии.