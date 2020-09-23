Выступление группы BTS в ООН: Жизнь продолжается, давайте жить дальше

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Группа BTS передала послание надежды молодёжи всего мира в условиях пандемии COVID-19. В видеообращении к странам-членам ООН, которое транслировалось в среду в рамках встречи на высоком уровне Группы друзей солидарности ООН за глобальную безопасность в области здравоохранения, южнокорейские музыканты предложили поддержку молодым людям во всём мире, которые столкнулись с кризисом в области здравоохранения. Группа друзей солидарности была организована ранее в этом году для обсуждения проблем безопасности здоровья. В неё входят 40 государств-членов ООН, а сопредседателями группы являются РК, Дания, Сьерра-Леоне, Катар и Канада. RM, лидер группы BTS, сказал, что «звезды светят ярче всего, когда ночь самая тёмная, а ночь всегда темнее перед первыми лучами рассвета». Он призвал молодёжь «переосмыслить» мир и мечтать. Затем все участники группы хором сказали: «Жизнь продолжается. Давайте жить дальше». Это было второе выступление группы BTS на Генеральной Ассамблее ООН. В 2018 году она выступила на церемонии запуска программы ЮНИСЕФ Generation Unlimited.