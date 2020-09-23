Лидеры РК и Японии договорились вместе решать имеющиеся проблемы

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Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга договорились в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора прилагать совместные усилия для решения проблем, имеющихся в отношениях двух соседних стран, включая проблему принудительной трудовой мобилизации в период Второй мировой войны. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, Мун Чжэ Ин признал наличие разных взглядов на указанную проблему. Он выразил надежду на то, что Сеул и Токио вместе примут «оптимальное» решение. Южнокорейский лидер отметил, что две страны являются не только ближайшими соседями, разделяющими основные ценности и стратегические интересы, но и партнёрами по построению мира в Северо-Восточной Азии и во всём мире. Со своей стороны, Ёсихидэ Суга выразил надежду на построение отношений, соответствующих интересам обеих стран. Главы РК и Японии договорились общими усилиями преодолеть пандемию COVID-19 и более тесно сотрудничать в интересах мира в Корее. Это было первое личное общение лидеров двух соседних стран после того, как Ёсихидэ Суга сменил Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии.