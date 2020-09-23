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В мире

Глава МИД РК призвала к глобальному сотрудничеству в борьбе с COVID-19

Write: 2020-09-24 12:40:39Update: 2020-09-24 12:41:02

Глава МИД РК призвала к глобальному сотрудничеству в борьбе с COVID-19

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва призвала мировое сообщество  сотрудничать в преодолении пандемии COVID-19 и поддержке людей, страдающих от негативного социально-экономического воздействия пандемии. Как сообщили в четверг в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, заявление Кан Гён Хва прозвучало на состоявшемся накануне в формате видеоконференции заседании Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения. Данная организация образована в мае этого года в рамках ООН для решения глобальных проблем здравоохранения. «В период, когда негативное влияние пандемии COVID-19 усиливается не только с точки зрения здравоохранения, но и мира, безопасности, экономических и социальных аспектов, воля к сотрудничеству между странами не должна ослабевать», - сказала глава южнокорейского МИД. Она назвала глобальную солидарность в разработке вакцины против COVID-19 «общественным благом», подчеркнув необходимость уделять особое внимание уязвимым слоям населения всего мира.
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