В РК второй день более ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 23 сентября в стране выявлено 125 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 23.341. Таким образом, второй день подряд фиксируется более ста новых случаев заболевания. По данным карантинных органов, этому способствовало появление новых источников группового заражения. В столичном регионе выявлены 97 новых случаев заражения: 39 – в Сеуле, 48 – в провинции Кёнгидо, 10 – в Инчхоне. В городах Кванчжу и Ульсане нулевые показатели, в остальных регионах страны от одного до семи заболевших. 5 случаев заболевания выявлены при въезде в страну. Органы здравоохранения пытаются поставить распространение COVID-19 под контроль в преддверии предстоящего осеннего праздника урождая и поминовения предков Чхусок, который отмечается с 30 сентября по 4 октября. Число умерших увеличилось на пять человек, составив 393 человека. 182 человека завершили лечение, а общее число вылечившихся - 20.832 человека. Проходят лечение 2.116 человек, 126 из них – в тяжёлом состоянии.