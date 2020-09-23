Ситуация в экономике РК во второй половине 2020 года ухудшится

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Во второй половине текущего года ситуация в южнокорейской экономике продолжит ухудшаться из-за затянувшейся пандемии COVID-19. Как сообщили в четверг в Корейском институте экономических исследований, в период с июля по декабрь экономика сократится на 3,8%. С учётом того, что в первом полугодии сокращение составило 0,7%, по итогам года оно составит 2,3%. Эксперты института связывает свои прогнозы с падением внутреннего спроса и экспорта. Так, частное потребление сократится по итогам года на 4,1% в годовом исчислении из-за замедления роста заработной платы и экономической активности в связи с жёсткими мерами социального дистанцирования. Инвестиции в производственные мощности могут увеличиться лишь на 1,5% из-за вялого внутреннего спроса. Экспорт сократится на 6,9%, а профицит текущего платёжного баланса составит по итогам года не более чем 51 млрд долларов, что на 9 млрд долларов меньше, чем в прошлом году. Инфляция составит 0,4%, что соответствует уровню прошлого года.