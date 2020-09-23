Показатели Корейской биржи упали до более чем месячного минимума

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Показатели Корейской биржи упали в четверг до более чем месячного минимума на фоне уменьшения надежд на восстановление экономики. Главный биржевой индекс KOSPI снизился на 60,54 пункта или 2,59%, составив 2.272,7 пункта. Это самый низкий уровень с 3 августа. Объём торгов был умеренным и составил около 706 миллионов акций на сумму около 12,3 трлн вон (10,5 млрд долларов). В связи с тем, что по всему миру распространяется вторая волна COVID-19, настроения инвесторов ухудшились. Кроме того, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подтвердил, что восстановление экономики после пандемии потребует значительного времени. Акции Samsung Electronics подешевели на 1,37%, интернет-портала Naver - на 0,84%, его конкурента Kakao - на 3,69%, Hyundai Motor - на 4,46%, металлургической компании POSCO - на 3,59%. Курс национальной валюты составил 1.172,7 воны за доллар, что на 8,3 воны ниже уровня закрытия предыдущей сессии.