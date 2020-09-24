В РК третий день подряд более ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 24 сентября в стране зарегистрированы 114 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 23.455. Численность вновь выявленных случаев инфекции третий день подряд превышает 100. 22 сентября выявлены 110, а 23 сентября - 125 новых случаев инфекции. Таким образом, рост заболеваемости не удаётся снизить до менее ста новых случаев за сутки - цели, установленной органами здравоохранения. В столичном регионе выявлены 87 новых случаев заражения: 57 – в Сеуле, 27 – в провинции Кёнгидо, 3 – в Инчхоне. В городах Тэчжоне, Тэгу и Ульсане, провинциях Чолла-Намдо и Чечжудо нулевые показатели, в остальных регионах страны от одного до шести заболевших. 6 случаев заболевания выявлены при въезде в страну. Число умерших увеличилось на два человека, составив 395 человек. Коэффициент смертности - 1,68%. 146 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 20.978 человек. Проходят лечение 2.082 человека, 128 из них в тяжёлом состоянии. 28 сентября начнётся особый период борьбы с вирусом, в течение которого планируется ужесточить карантинные меры в местах скопления людей, включая учреждения культуры и предприятия общественного питания.