Долгожителям страны вручены подарки

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1.762 граждана страны, чей возраст в этом году превысил 100 лет, получили подарки от министерства здравоохранения и социального обеспечения РК. Церемония вручения подарков, приуроченная к Дню пожилых людей, который отмечается 2 октября, состоялась в пятницу в Торгово-промышленной палате. Долгожителей на мероприятии представляли два человека – Ким Сан Гу и Ом Мён Сун. Им были вручены особые традиционные трости Чхонрёчжан, символизирующие долголетие, и переданы поздравления президентской четы. Отличительной чертой такой трости, является лёгкий и прочный материал. Ещё со времён государства Объединённое Силла и до эпохи династии Чосон существовала традиция вручения долгожителям трости Чхонрёчжан. В современной РК подобная церемония проводится с 1993 года. По состоянию на август этого года, в РК насчитывалось 21.411 человек в возрасте старше 100 лет. 75% из них составляют женщины.