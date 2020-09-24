Сеул сохраняет надежду на диалог с Пхеньяном

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Усилия по поддержанию диалога между Югом и Севером имеют исключительную важность. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая 24 сентября на видеоконференции некоммерческой организации Asia Society, которая состоялась в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом она прокомментировала инцидент с убийством южнокорейского гражданина в Жёлтом море. На вопрос о том, можно ли говорить об ослаблении процесса налаживания мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, она ответила, что этот момент нужно рассматривать с долгосрочной точки зрения. Министр также отметила, что из-за подобных инцидентов терпение и стремление к диалогу ослабевает. Однако, исходя из долгосрочных интересов, следует сохранять мирный подход к решению текущих вопросов. Давая оценку ситуации на Корейском полуострове, Кан Гён Хва сказала, что Север сосредоточен на внутренних проблемах, связанных с COVID-19 и последствиями наводнений, поэтому диалог с Пхеньяном не продвигается. Она заявила, что Юг надеется на возвращение Севера к диалогу, нацеленному на межкорейское сотрудничество.