Лидер КНДР принёс извинения за убийство гражданина РК

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын извинился перед президентом РК Мун Чжэ Ином и народом страны за убийство северокорейскими военными южнокорейского гражданина в районе морской границы в Жёлтом море. Как сообщил в четверг начальник управления национальной безопасности администрации южнокорейского президента Со Хун, извинения содержатся в письме, поступившем из отдела единого фронта ЦК ТПК. В нём также признаётся тот факт, что южнокорейский гражданин был застрелен после того, как незаконно проникнув в территориальные воды КНДР, он препятствовал установлению своей личности. Когда мужчина попытался бежать, военнослужащие произвели в его сторону около десяти выстрелов с расстояния 40-50 метров в соответствии с инструкциями. Северокорейская сторона заверила также, что примет меры для предотвращения повторения подобных «отвратительных инцидентов».