Photo : YONHAP News

С 28 сентября по 11 октября в РК объявлен особый карантинный период. В него входят два цикла выходных дней, один из которых включает праздник урожая и поминовения предков Чхусок и продлится с 30 сентября по 4 октября, и второй – с 9 по 11 октября, включающий День корейской письменности хангыль. Карантинные власти опасаются вспышки инфекции, поскольку в праздник Чхусок южнокорейцы путешествуют по стране, чтобы встретиться со своими семьями. В особый карантинный период решено дифференцировать карантинные требования по регионам, поскольку ситуация и факторы риска различаются. Однако есть общие требования. В частности, в закрытых помещениях запрещены мероприятия с участием более чем 50, а на открытом воздухе – 100 человек. Спортивные мероприятия разрешены без зрителей. В столичном регионе приостанавливается работа 11 типов развлекательных заведений повышенного риска, включая ночные клубы и бары. В ресторанах, кафе и пекарнях, рассчитанных на 20 и более мест, расстояние между столиками должно быть не менее 1 метра. В театрах и кинотеатрах между зрителями должны оставаться пустые места, паркам развлечений предписано ограничивать количество посетителей. За пределами столичного региона в тот же период должны быть закрыты пять типов заведений особого риска. Государственные учреждения культуры могут работать, если в них будет находиться ограниченное количество людей. Еда в интернет-кафе разрешена при условии, если между посетителями будут оставлены свободные места.