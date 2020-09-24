Президенты РК и России обменялись посланиями по случаю 30-летия дипотношений

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Президенты РК и России Мун Чжэ Ин и Владимир Путин обменялись в пятницу посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, они отметили прогресс в различных областях сотрудничества, в том числе, в политике, торговле и культуре. Южнокорейский лидер, в частности, выразил надежду на то, что проекты сотрудничества «Девять мостов» для совместного процветания Евразии будут основываться на тесном взаимодействии между двумя странами во имя мира и стабильности на Корейском полуострове. Девять мостов – это железные дороги, энергетика, судостроение, газ, порты, арктический маршрут, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и промышленные комплексы. Мун Чжэ Ин также выразил надежду на расширение сотрудничества в отраслях промышленности будущего, включая науку и технологии, а также здравоохранение. Он пригласил российского президента посетить РК как только сложится благоприятная ситуация. Президент России выразил уверенность в том, что две страны будут и дальше развивать взаимовыгодное партнёрство ради повышения безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Он отметил важность проведения всех мероприятий, запланированных на Год взаимных обменов между РК и Россией. Ранее стороны договорились продлить Год взаимных обменов на 2021 год.