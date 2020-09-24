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В начале сентября лидеры двух Корей обменялись письмами,- сообщили в пятницу в администрации южнокорейского президента. В письме президента РК Мун Чжэ Ина, направленном 8 сентября председателю госсовета КНДР Ким Чон Ыну, отмечалось, что обе Кореи переживают «серьёзные затруднения» в связи с пандемией COVID-19, сильными дождями и тайфунами. Мун Чжэ Ин отметил, что сложившаяся ситуация достойна сожаления, поскольку Юг и Север не могут помочь друг другу в трудные времена. В ответном письме, датированном 12 сентября, лидер КНДР выразил надежду на то, что южнокорейцы смогут преодолеть трудности, связанные с COVID-19 и недавним тайфуном. Ким Чон Ын отметил, что сочувствует тому «тяжёлому бремени», которое несёт на себе южнокорейский президент, и что он знает о том, как трудно преодолевать имеющиеся проблемы, лучше, чем любой другой человек. Он добавил, что будет ждать того дня, когда «ужасные времена» уйдут, и случатся «хорошие вещи». Тексты писем обнародованы по указанию президента РК, сообщили в администрации.