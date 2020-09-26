РК наблюдается естественное сокращение населения

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С января по июль этого года в РК отмечено естественное сокращение населения, при котором количество новорождённых меньше числа умерших. Как сообщили в понедельник в Национальном статистическом управлении, в указанный период в стране родились 165.730 детей, а количество умерших - 176.363 человека. Таким образом, население сократилось на 10.633 человека. Выходит, что среднемесячное сокращение составляет 1.519 человек. Как сообщалось ранее, такая ситуация фиксируется уже 9 месяцев подряд с ноября прошлого года, когда сокращение было зарегистрировано впервые в истории. Ещё десять лет назад в стране наблюдалась совершенно иная ситуация. В 2010 году годовой естественный прирост населения составлял 214.766 человек. В Национальном статистическом управлении отмечается, что нынешняя ситуация объясняется результатом общеизвестных факторов - сокращения рождаемости и старения общества. Высказываются опасения, что естественное сокращение будет отмечено и по итогам года.