Высшие дипломаты КНР и США побывают в октябре в Сеуле

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В настоящее время министерства иностранных дел РК и Китая проводят консультации относительно визита в Сеул главы китайского МИД Ван И. По данным телерадиокомпании KBS, точные даты и программа визита пока не определены, но визит, скорее всего, состоится в начале октября, сразу после осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Известно, что Пекин и Токио также обсуждают возможность визита Ван И в Токио в октябре. Это будет первая поездка главы китайского МИД в Сеул с декабря прошлого года. Как полагают эксперты, основной темой переговоров станет укреплениие южнокорейско-китайского сотрудничества. Недавно посол Китая в РК Син Хаймин предложил создать инструмент двустороннего сотрудничества в пяти ключевых областях, включая экономику и здравоохранение. Скорее всего, будет затронута и такая деликатная тема как конфликт между Пекином и Вашингтоном. Одновременно обсуждается визит в РК госсекретаря США Майкла Помпео. В качестве самой вероятной даты источники называют 7 октября. Из Сеула глава американской дипломатии отправится в Токио.