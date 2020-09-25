Лидеры РК и России договорились активизировать сотрудничество

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Правительство РК продолжит активную работу по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению постоянного мира в регионе, несмотря на сложные условия. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшегося в понедельник 35-минутного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Разговор состоялся накануне 30-летия установления дипломатических отношений между Сеулом и Москвой. Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Кан Мин Сок, российский президент ответил, что Москва готова продолжать сотрудничество в усилиях по укреплению мира на Корейском полуострове. Он поддержал стремление администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина к возобновлению межкорейского диалога. Лидеры РК и России договорились развивать дружеские отношения между двумя странами на взаимовыгодной и перспективной основе. Как отметил Владимир Путин, РК является одним из «важных партнёров России по сотрудничеству» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что Москва заинтересована в активизации двустороннего сотрудничества в областях искусственного интеллекта, инновационных технологий, медицинского туризма, производства сельскохозяйственной техники, развития арктических маршрутов, в нефтегазовой и судостроительной отраслях. Затронув борьбу с пандемией COVID-19, южнокорейский лидер предложил активизировать сотрудничество в разработке вакцин и их справедливых поставках. Он призвал Россию присоединиться к работе Международного института вакцин, который базируется в Сеуле. Владимир Путин обещал рассмотреть данный вопрос через органы здравоохранения. Мун Чжэ Ин обратился к России с просьбой поддержать кандидатуру директора департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики Ю Мён Хи во втором туре выборов нового главы Всемирной торговой организации (ВТО).