Визит президента России в РК будет обсуждаться после нормализации ситуации с COVID-19

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Сеул и Москва обсудят возможность визита президента России Владимира Путина в РК, как только ситуация с COVID-19 нормализуется. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в письменном интервью агентству Ёнхап по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РК и Россией. Он также подтвердил стремление Москвы к трёхстороннему экономическому сотрудничеству с участием двух Корей и России, которое, по его словам, послужит не только их экономическим интересам, но и поможет укрепить мир на Корейском полуострове. Лавров отметил, что создание логистической системы с использованием железной дороги, соединяющей портовый город Рачжин в КНДР и российский пограничный город Хасан, не противоречит санкциям Совета Безопасности ООН. Коснувшись усилий РК и мирового сообщества по денуклеаризации Северной Кореи и установлению прочного мира на Корейском полуострове, глава российского МИД подчеркнул необходимость «фактического выполнения» мирных соглашений, достигнутых между лидерами двух Корей и между лидерами США и КНДР. Он призвал страны, участвующие в мирных усилиях, сосредоточить внимание на укреплении взаимного доверия. «Решение региональных комплексных вопросов - это задача всех связанных стран, и их можно решить только совместными усилиями», - добавил Сергей Лавров.