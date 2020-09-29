Представители РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и его американский коллега, заместитель госсекретаря Стивен Бигэн встретились в понедельник в Вашингтоне. Как сообщил журналистам по окончании встречи Стивен Бигэн, обсуждены некоторые «творческие идеи», реализация которых возможна только с участием Пхеньяна. Сеул и Вашингтон остаются открытыми для переговоров с Пхеньяном,- подчеркнул он. Бигэн сообщил, что были затронуты многие вопросы, касающиеся Корейского полуострова и двусторонних отношений, включая недавнее убийство южнокорейского гражданина северокорейскими военными. Этот трагический инцидент встревожил корейский народ и, конечно, США,- отметил Стивен Бигэн. Он подчеркнул, что союзники по-прежнему привержены дипломатии как способу достижения прочного мира в регионе, денуклеаризации, обеспечения светлого будущего для всего корейского народа и нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.