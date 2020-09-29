Компания-экспортёр оружия из КНДР продолжает работать в Иране

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Северокорейская компания-экспортёр оружия продолжает работать в Иране, что нарушает санкции Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в отчёте группы экспертов Комитета Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи. В документе упомянута, в частности, Корейская горнодобывающая торговая корпорация (KOMID), которая является основным торговцем оружием северокорейского производства и главным экспортёром оборудования, связанного с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. С 2009 года компания находится под санкциями Совета Безопасности ООН, но в начале этого года два её представителя находились в Иране,- говорится в отчёте. Эксперты не исключают, что в Северной Корее могут быть разработаны миниатюрные ядерные устройства, которые умещаются в боеголовках имеющихся у Пхеньяна баллистических ракет.