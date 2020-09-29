28 сентября в РК минимальное с 11 августа число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 28 сентября в стране выявлены 38 новых случаев COVID-19. Это суточный минимум с 11 августа, когда были зарегистрированы 34 случая инфекции. Общее число заболевших - 23.699. Карантинные власти отмечают, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению, но сохраняют бдительность в преддверии праздника урожая и поминовения предков Чхусок, когда миллионы южнокорейцев отправятся в поездки по стране. С 28 сентября по 11 октября действует особый режим борьбы с инфекцией. Ужесточены карантинные меры в местах скопления людей, включая учреждения культуры и предприятия общественного питания. Число умерших увеличилось за минувшие сутки на одного человека, составив 407 человек. Коэффициент смертности - 1,72%. 178 человек завершили лечение, а общее число вылечившихся - 21.470 человека. Проходят лечение 1.822 человека, 115 из них в тяжёлом состоянии.