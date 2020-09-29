Морская полиция РК: Убитый южнокореец пытался бежать на Север

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Сотрудник министерства морского и рыбного хозяйства РК, застреленный на прошлой неделе северокорейскими военными в Жёлтом море, пытался бежать на Север. Как сообщил во вторник журналистам руководитель следственной группы Юн Сон Хён, морская полиция пришла к такому выводу на основании разведывательных данных, полученных от военных, анализа приливного течения в день инцидента и других косвенных улик. В момент его обнаружения северокорейскими военными южнокореец был в спасательном жилете. Северокорейские представители знали его личные данные, такие как имя, возраст, рост и родной город. Проанализировав направление приливного течения 21 сентября, когда южнокореец пропал без вести, следственная группа пришла к выводу, что он не смог бы добраться до того места, где был обнаружен северокорейцами, если бы не поплыл туда преднамеренно. Версия бегства на Север с самого начала была основной, но не исключались также несчастный случай или самоубийство.