РК и страны Меконга договорились укрепить сотрудничество

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Министры иностранных дел РК и пяти стран, расположенных на берегах реки Меконг - Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Таиланда – договорилось активизировать экономическое сотрудничество и совместные усилия в борьбе с пандемией COVID-19. Подводя итоги 10-й встречи глав МИД РК и стран Меконга, которая состоялась в понедельник в формате видеоконференции, глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва отметила, что «беспрецедентная глобальная пандемия нарушила нашу жизнь во всех областях, но сотрудничество между странами Меконга и РК не остановилось». Она подтвердила, что РК и страны Юго-Восточной Азии должны расширять сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и добиваться восстановления экономики. Страны-участницы встречи договорились облегчить условия въезда представителей деловых кругов.