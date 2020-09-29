Realmeter: Лидер правящей партии и губернатор Кёнгидо – потенциальные кандидаты в президенты

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Председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён и губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён имеют примерно равные шансы на победу на президентских выборах. По результатам опроса, проведённого с 21 по 25 сентября агентством Realmeter среди 2.553 взрослых жителей разных регионов страны, Ли Нак Ёна поддерживают 22,5% респондентов. Это на 2,1% меньше, чем в прошлом месяце. Ли Чжэ Мёна поддерживают 21,4% опрошенных, что на 1,9% меньше, чем в прошлом месяце. Разрыв между двумя кандидатами в пределах погрешности 1,9%. На третьем месте в списке потенциальных кандидатов в президенты – генеральный прокурор Юн Сок Ёль, далее следуют независимый депутат Национального собрания с консервативными взглядами Хон Чжун Пхё и лидер оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.